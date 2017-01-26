Футболист Это'О встретился с Гаджиевым на сборе "Амкара" в Анталии

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МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболист Самюэль Это'О встретился с главным тренером пермского "Амкара" Гаджи Гаджиевым на сборе команды в Анталии. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Виктор Засульский.
Сегодня. Белек, Турция. Подробности позже. #АмкарПермь #ГордостьУрала pic.twitter.com/4wHSszKDVM— FC Amkar (@fc_amkar) January 26, 2017
В четверг пресс-служба "Амкара" в своем официальном Twitter опубликовала фотографию, на которой Гаджиев вручает Это'О футболку команды с фамилией футболиста.
35-летний камерунец играет за турецкий клуб в Анталии. Гаджи Муслимович работал с ним, они общаются, поэтому Самюэль приехал навестить тренера", - сказал Засульский.
Гаджиев работал с Это'О в "Анжи" во второй половине 2011 года.
Первый зимний учебно-тренировочный сбор "Амкара" сейчас проходит в турецком Белеке - пригороде Анталии. Он завершится 31 января.