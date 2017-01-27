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УНИКС проиграл "Маккаби" в матче баскетбольной Евролиги

Спорт
27 января, 0:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Встреча в Тель-Авиве завершилась победой хозяев со счетом 60:52
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб УНИКС проиграл израильскому "Маккаби" со счетом 52:60 в гостевом матче 20-го тура Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист "Маккаби" Эндрю Гаудлок, набравший 17 очков.

УНИКС занимает 14-е место в турнирной таблице, победив лишь в семи встречах из 20. "Маккаби" из Тель-Авива, в активе которого также семь побед, расположился строчкой выше.

В следующем туре УНИКС 2 февраля примет греческий "Олимпиакос", "Маккаби" в тот же день в гостях встретится с немецким "Бамбергом".

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