Травма партнерши не сорвала тренировочный процесс пары Тарасова/Морозов перед ЧЕ

ОСТРАВА /Чехия/, 27 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Травма Евгении Тарасовой, полученной на тренировке, не сорвала подготовку их пары с Владимиром Морозовым к чемпионату Европы. Об этом спортсмены рассказали журналистам.

Тарасова и Морозов заняли первое место на чемпионате Европы в соревнованиях спортивных пар, который проходит в чешской Остраве. Их итоговый результат - 227,58 балла. Вторыми стали немцы Алена Савченко и Бруно Массо (222,35), третьими - французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (220,02).

"Мы старались не думать о травме, полученной на тренировке. Победа действительно далась нам тяжело, со своими какими-то нюансами и проблемами. Очень счастливы, что все так сложилось сегодня. Надеюсь, что это результат плодотворной подготовки к чемпионату Европы - мы были уверены в своем прокате, как в короткой, так и в произвольной программах, поэтому нервов не испытывали", - сказал Морозов.

Тарасова отметила, что из-за травмы паре пришлось упростить программу. "Что касается моего падения, то страшнее было его видеть, а так все в порядке. Если бы не этот инцидент, мы бы делали четверной подкрут. В начале сезона мы говорили, что не будем откладывать этот четверной, но в силу обстоятельств пришлось отложить", - сказала Тарасова.

"Мы старались не пропускать тренировки. Где-то пропускали какие-то элементы, но нагрузка была снижена буквально на одной тренировке", - добавил Морозов.

Большой путь к золоту

Морозов подчеркнул, что в конце исполнения произвольной программы ему было тяжело не только физически, но и морально. "Но мы к этому были готовы, поэтому никаких элементов не сорвали. Нельзя описать, чего стоила нам это золотая награда - это большой путь и большой труд. Надо было доказать судьям, что мы достойны", - сказал Морозов.

"Два года мы были бронзовыми призерами, дорога к золоту была сложной. Надеемся, что впереди будет еще больше побед. Чемпионат мира? Не будем загадывать", - добавил он.

Чемпионат мира в Хельсинки пройдет с 29 марта по 2 апреля.