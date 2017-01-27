Фигуристка Столбова назвала случайностью падения на ЧЕ

Сборная Франции стала первым финалистом чемпионата мира по гандболуСпорт 27 января, 2:20
ФК "Барселона" разгромил "Реал Сосьедад" и вышел в полуфинал Кубка ИспанииСпорт 27 января, 2:00
Фигуристка Столбова назвала случайностью падения на ЧЕСпорт 27 января, 1:45
Танцевальная пара Боброва/Соловьев стала лидером ЧЕ после пересмотра результатовСпорт 27 января, 1:40
Чемпионат мира по санному спорту стартует в АвстрииСпорт 27 января, 1:30
WP: в США впервые создан зародыш организма, в котором сочетаются клетки человека и свиньиНаука 27 января, 1:28
Травма партнерши не сорвала тренировочный процесс пары Тарасова/Морозов перед ЧЕСпорт 27 января, 1:18
"Манчестер Юнайтед" вышел в финал Кубка английской лиги, уступив "Халлу"Спорт 27 января, 0:59
Турнир по борьбе памяти Ивана Ярыгина стартует в КрасноярскеСпорт 27 января, 0:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОСТРАВА /Чехия/, 27 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российская фигуристка Ксения Столбова назвала случайностью падения во время короткой и произвольной программ в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы в чешской Остраве. Об этом спортсменка сказала журналистам.
Пара Ксения Столбова/Федор Климов заняла четвертое место на чемпионате Европы. Они пропустили первую часть сезона из-за травмы Климовой, а их первым соревнованием стал чемпионат России в Челябинске в декабре. Тренер Нина Мозер заявила, что пара подошла к соревнованиям не в оптимальной форме.
"Это случайность. Я не помню, чтобы я падала с выброса на тренировках. Особенно в короткой программе", - отметила спортсменка.
Первое место заняли российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Вторыми стали немцы Алена Савченко и Бруно Массо, третьими - Ванесса Джеймс и Морган Сипре из Франции.