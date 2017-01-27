Фигуристка Столбова назвала случайностью падения на ЧЕ

ОСТРАВА /Чехия/, 27 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российская фигуристка Ксения Столбова назвала случайностью падения во время короткой и произвольной программ в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы в чешской Остраве. Об этом спортсменка сказала журналистам.

Пара Ксения Столбова/Федор Климов заняла четвертое место на чемпионате Европы. Они пропустили первую часть сезона из-за травмы Климовой, а их первым соревнованием стал чемпионат России в Челябинске в декабре. Тренер Нина Мозер заявила, что пара подошла к соревнованиям не в оптимальной форме.

"Это случайность. Я не помню, чтобы я падала с выброса на тренировках. Особенно в короткой программе", - отметила спортсменка.

Первое место заняли российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Вторыми стали немцы Алена Савченко и Бруно Массо, третьими - Ванесса Джеймс и Морган Сипре из Франции.