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Фигуристка Столбова назвала случайностью падения на ЧЕ

Спорт
27 января, 1:45 UTC+3 ОСТРАВА корр. ТАСС, Олег Кошелев
Российские фигуристы Ксения Столбова и Федор Климов заняли четвертое место на чемпионате Европы в соревнованиях спортивных пар
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Ксения Столбова и Федор Климов

Ксения Столбова и Федор Климов

© EPA/MARTIN DIVISEK

ОСТРАВА /Чехия/, 27 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российская фигуристка Ксения Столбова назвала случайностью падения во время короткой и произвольной программ в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы в чешской Остраве. Об этом спортсменка сказала журналистам.

Пара Ксения Столбова/Федор Климов заняла четвертое место на чемпионате Европы. Они пропустили первую часть сезона из-за травмы Климовой, а их первым соревнованием стал чемпионат России в Челябинске в декабре. Тренер Нина Мозер заявила, что пара подошла к соревнованиям не в оптимальной форме.

"Это случайность. Я не помню, чтобы я падала с выброса на тренировках. Особенно в короткой программе", - отметила спортсменка.

Первое место заняли российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Вторыми стали немцы Алена Савченко и Бруно Массо, третьими - Ванесса Джеймс и Морган Сипре из Франции.

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