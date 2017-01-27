Танцевальная пара Боброва/Соловьев стала лидером ЧЕ после пересмотра результатов

ОСТРАВА /Чехия/, 27 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российская пара Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев стала лидером по итогам короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию после пересмотра результатов выступления итальянцев Анны Каппеллини и Луки Ланотте. Об этом сообщается в пресс-релизе Международного союза конькобежцев.

Изначально выступление Каппеллини/Ланотте судьи оценили на 76,65 балла, однако после пересмотра результатов с них был снят один балл. Таким образом, Боброва и Соловьев, получившие 76,18 балла, стали лидерами. Третье место занимают французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (75,48).

Произвольную программу танцевальные пары представят в субботу.