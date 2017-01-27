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Вместимость "Фетисов-Арены" для проведения матчей КХЛ увеличится до 7 тыс. человек

Спорт
27 января, 14:49 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Ранее об увеличении количества зрительских мест на "Фетисов-Арене" сообщил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский
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"Фетисов-Арена"

"Фетисов-Арена"

© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вместимость владивостокской "Фетисов-Арены" для организации хоккейных матчей после строительства еще одной трибуны составит порядка 7 тысяч зрителей. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер "Адмирала" Ильдар Мухометов.

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Ранее об увеличении количества зрительских мест на "Фетисов-Арене" сообщил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. Владивосток претендует на проведение Недели звезд хоккея следующего года, в рамках которой пройдет Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Возведение еще одной трибуны планируется к следующему сезону. Возможна только небольшая трибуна за воротами, где сейчас сцена, поскольку через два-три метра идет уже другая тренировочная площадка европейского размера, - сказал Мухометов. - Будем немного переделывать конструктив нижних секторов трибун для того, чтобы чуть-чуть больше зрителей было и места соприкасались с площадкой и чтобы люди, покупающие билеты на эти ряды, были в гуще событий".

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