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Расходы на трансферы в футболе благодаря Китаю достигли в 2016 году рекордных $4,8 млрд

Спорт
27 января, 15:46 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 27, января. /ТАСС
Согласно данным ФИФА, в минувшем году отмечено также рекордное число переходов футболистов - была заключена 14951 сделка - на одну тысячу больше по сравнению с 2015 годом
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Полузащитник "Челси" Оскар перешел в "Шанхай СИПГ" за $63 млн

Полузащитник "Челси" Оскар перешел в "Шанхай СИПГ" за $63 млн

© AP/Frank Augstein

ЛОНДОН, 27 января. /ТАСС/. Всплеск интереса к футболу в Китае, где игрокам предлагают огромные зарплаты, вывел расходы на трансферы в мире в 2016 году на рекордный уровень - $4,8 млрд, это на 14,3 % больше, чем в предыдущем.

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Об этом сообщается в отчете Международной федерации футбола (ФИФА) TMS за 2016 год.

Согласно данным ФИФА, в минувшем году отмечено также рекордное число переходов футболистов - была заключена 14951 сделка - на одну тысячу больше по сравнению с 2015 годом. В минувшем году клубы суперлиги Китая взвинтили расходы на приобретение игроков - сразу на 168,2% до $451,3 млн, что вывело их на пятое место по этому показателю после Англии, Германии, Испании и Италии.

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В числе наиболее громких сделок - приобретение китайской командой "Шанхай СИПГ" бразильского полузащитника Оскара у лондонского "Челси" за $63 млн. Этот клуб тренирует бывший наставник санкт-петербургского "Зенита" и "Челси" Андре Виллаш-Боаш. В "Шанхай Шеньхуа" из "Боки Хуниорс" перешел аргентинский нападающий Карлос Тевес, ставший самым высокооплачиваемых футболистом мира - по условиям двухлетнего контракта с новой командой аргентинец ежегодно будет зарабатывать около €40 млн в год.

В китайскую суперлигу в прошлом году перешли бразилец Рамирес (из "Челси" в "Цзянсу Сайнти" за €25 млн), Жервиньо (из "Ромы" в "Хэбэй Чжунцзи" за €15 млн), Фредди Гуарин (из "Интера" в "Шанхай Шеньхуа" за €10,5 млн), Алекс Тейшейра (из "Шахтера" в "Цзянсу Сайнти" за €50 млн) и Эсекьель Лавесси (из ПСЖ в "Хэбей Чайна Форчун" за $33,5 млн).

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