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Эксперт: финал Australian Open между Надалем и Федерером вернет болельщиков в прошлое

Спорт
27 января, 18:05 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Виктор Янчук, рассуждая о финале турнира, отметил, что теннисисты должны показать захватывающую игру, не поддающуюся прогнозам
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Роджер Федерер и Рафаэль Надаль

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль

© EPA/J. GRAPPELLI

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Финальный поединок Australian Open - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $37,5 млн) - между швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем вернет всех любителей тенниса в прошлое. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

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В пятницу Надаль, "посеянный" на турнире под девятым номером, обыграл болгарина Григора Димитрова (15) со счетом 6:3, 5:7, 7:6 (7:5), 6:7, 6:4. Федерер (17) днем ранее оказался сильнее другого представителя Швейцарии Стэна Вавринки (4). Финал в мужском одиночном разряде пройдет 29 января.

"Димитров проиграл матч психологически, в самом конце встречи. По ходу мачта болгарин пришел в себя, навязал борьбу, игра выровнялась, и трудно было судить, кто выиграет в пятом сете. Надо быть Надалем, чтобы выходить из самых сложных положений и спасать ситуацию, когда шансов мало. Испанец выдержал давление, оказался более собранным в концовке и более готовым для победы", - сказал Янчук.

"Болгарин "подвалил" мячи, которые нужно было забивать, он делал совершил невынужденные ошибки, и, если бы их не было, непонятно, как бы матч закончился. Димитров показал, что у него не меньше энергии, чем у испанца, что он может двигаться не хуже Надаля и бить не хуже него, да и подача у него была постабильнее и посильнее, то есть были сильные качества, благодаря которым болгарин боролся. Но все-таки характер, терпение, умение играть решающие мячи - это те качества, которые у Надаля сильнее, он заслужил эту победу", - отметил эксперт.

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Собеседник ТАСС, рассуждая о финале турнира, отметил, что теннисисты должны показать захватывающую игру, не поддающуюся прогнозам.

"Этот чемпионат продемонстрировал искривление времени, выражаясь языком астрофизиков, мы вернулись в прошлое, - поделился мнением Янчук. - Оба игрока сделали шаг назад - Федерер в физических кондициях, он уже не так бежит, как раньше, а на Надаля повлияли травмы, поэтому финал будет очень интересным и непредсказуемым. Федерер - более искусный игрок, чем Надаль, но у испанца есть очень сильная сторона - удар влево, где сейчас Федерер не так стабилен, плюс испанец стабильнее швейцарца в характере. Думаю, что финал должен завершиться в четырех сетах, но не знаю, в чью пользу", - резюмировал Янчук.

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