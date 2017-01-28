Медведева считает, что могла выступить лучше на победном чемпионате Европы

ОСТРАВА /Чехия/, 28 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российская фигуристка Евгения Медведева, ставшая с мировым рекордом чемпионкой Европы, заявила, что не нервничала перед произвольной программой, выходила получать удовольствие и могла выступить даже лучше . Об этом спортсменка рассказала журналистам.

17-летняя Медведева завоевала золотую медаль чемпионата Европы 2017 года, который проходит в чешской Остраве. По итогам короткой и произвольной программ спортсменка установила новый мировой рекорд, показав результат 229,71 балла. Медведева побила рекорд представительницы Южной Кореи Ким Ю На (228,56), который она установила на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году.

"Я сегодня выходила абсолютно спокойно, не могу сказать, что я очень сильно нервничала. Да, нерв всегда присутствует - соревнования, большая арена, это нормально абсолютно. Но сегодня я поняла, что выйду на соревнования и получу удовольствие", - сказала Медведева.

"Сегодня я довольна результатом и сейчас я очень счастлива, - продолжила Медведева. - Но можно было выступить и лучше, ведь нет предела совершенству. Можно было превзойти то, что было на чемпионате России. Сегодня утром я пробовала, но упала, поэтому повторять не стоило".

Второе место на турнире в Чехии заняла еще одна россиянка Анна Погорилая, третье - итальянка Каролина Костнер.

В свою очередь, Погорилая, менее чем на балл опередившая итальянку, призналась, что она усложнила свою произвольную программу на соревнованиях в Чехии. "На этой Европе я показала больше чем планировала, потому что поставила усложнение в программу. Я очень довольна прокатом и поддержкой публики", - сказала Погорилая.

29-летняя Костнер, которая из-за дисквалификации пропустила почти два года, заявила, что ей было трудно вернуться на лед, но она осталась довольна своим прокатом. "Это было трудно, но в то же время я получила от этого удовольствие. Было немного страха, но радостных моментов намного больше. Я начала с нуля, но путь путь далеко не закончен, это только начало", - сказала Костнер.

Костнер также выразила восхищение отношением к делу и способностью сохранять концентрацию россиянки Медведевой. "Медведева - великолепная фигуристка, - сказала итальянка. - Я восхищаюсь ее отношением к делу и способностью сохранять концентрацию".