Демченко: домашняя трасса помогла австрийскому саночнику Киндлю обыграть Репилова на ЧМ

ИНСБРУК /Австрия/, 29 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Победитель чемпионата мира по санному спорту австриец Вольфганг Киндль сумел опередить россиянина Романа Репилова в борьбе за титул во многом благодаря тому, то турнир проходил в Австрии. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Альберт Демченко.

Репилов с результатом результат 1 минута 39,861 секунды занял второе место. Победителем стал австриец Киндль (1.39,799). Россиянин Семен Павличенко стал пятым, Степан Федоров - восьмым, Александр Горбацевич - 13-м.

"После серебра Романа я испытываю радость, он очень хорошо проехал как в первом, так и во втором заездах, - отметил Демченко. - Но ему противостоял австриец Киндль, выступающий здесь на домашней трассе. Он ее лучше знает, трасса под него готовилась. Конечно, можно было выиграть и в таких условиях, но не получилось".

"Павличенко стал пятым, Федоров - восьмым. Это хороший для нас результат. Тем более, что мы очень давно не выигрывали здесь медалей. Этот чемпионат подчеркнул, что наша мужская команда вполне конкурентоспособна", - заметил собеседник ТАСС.

До ЧМ-2017 последний раз российские саночники выигрывали медали на трассе в Инсбруке в сезоне-2010/2011. Тогда на этапе Кубка мира Виктор Кнейб занял третье место. До этой бронзы такого же успеха в сезоне-2002/2003 также на этапе мирового Кубка добился Демченко.