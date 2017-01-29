Иванова: саночники РФ сумели выиграть бронзу ЧМ в эстафете благодаря сплоченности команды

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Иванова: саночники РФ сумели выиграть бронзу ЧМ в эстафете благодаря сплоченности командыСпорт 29 января, 19:04
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ИНСБРУК /Австрия/, 29 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские саночники сумели стать бронзовыми призерами чемпионата мира в эстафете во многом благодаря командной сплоченности. Об этом сообщила ТАСС Татьяна Иванова.
Татьяна Иванова, Роман Репилов и двойка Александр Денисьев/Владислав Антонов показали в командной гонке результат 2 минуты 8,984 секунды. Победителем стала команда Германии (2.08,474), серебро досталось сборной США (2.08,664).
"В эстафете я первой уходила на старт, поэтому и переживать, как следом за мной проедут наши ребята, пришлось очень долго, - заметила Иванова. - Медаль была на волоске, но ошибся австрийский экипаж саней-двоек и нам удалось выиграть бронзу. Но мы бы не достигли этого успеха, если бы у нас не было сплоченной команды. Мы поддерживали друг друга на каждом этапе, поэтому и сумели стать третьими, эта бронза для нас очень ценна".
В командной гонке наивысшим достижением отечественных саночников на чемпионатах мира пока являются серебряные медали, завоеванные в 2012 году в немецком Альтенберге и в 2015 году в латвийской Сигулде. Сборная СССР дважды становилась обладателем бронзовых медалей в этом виде соревновательной программы (1989 - немецкий Винтерберг и 1990 - канадский Калгари). На чемпионате мира 2016 года в немецком Кенигзее россияне (Иванова, Павличенко, Андрей Богданов/Андрей Медведев) остались четвертыми.
Всего по итогам чемпионата мира российские саночники завоевали три медали - два серебра и одну бронзу.