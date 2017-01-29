Российские саночники завоевали бронзу в эстафете на чемпионате мира

Глава ФССР Гарт довольна выступлением сборной России на ЧМ по санному спортуСпорт 29 января, 18:22
Российские саночники завоевали бронзу в эстафете на чемпионате мираСпорт 29 января, 18:10
Гонки ездовых собак "Гиперборея-2017"Общество 29 января, 18:07
Игрок клуба: руководство ВК "Динамо" не выполнило обещание закрыть долги перед командойСпорт 29 января, 18:03
Генштаб РФ: проект конституции Сирии предполагает республиканскую форму правленияПолитика 29 января, 17:49
Экипаж Стульнева стал бронзовым призером этапа КМ в Кенигзее в турнире бобов-четверокСпорт 29 января, 17:44
Тренер: биатлонисту Логинову рано выдавать авансыСпорт 29 января, 17:36
Американец Уэсли Со стал победителем шахматного супертурнира в НидерландахСпорт 29 января, 17:33
Тренер Касперович считает удачным выступление сборной России по биатлону на ЧЕСпорт 29 января, 17:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ИНСБРУК /Австрия/, 29 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сборная России заняла третье место в эстафете на чемпионате мира по санному спорту, который завершился в австрийском Инсбруке. Татьяна Иванова, Роман Репилов и двойка Александр Денисьев/Владислав Антонов показали результат 2 минуты 8,984 секунды.
Победителем стала команда Германии (2.08,474), серебро досталось сборной США (2.08,664). Репилов стал первым российским саночником, завоевавшим три медали на одном чемпионате мира. Ранее он выиграл два серебра - в спринте и классической гонке.
В командной гонке наивысшим достижением отечественных саночников на чемпионатах мира является серебряные медали, завоеванные в 2012 году в немецком Альтенберге и в 2015 году в латвийской Сигулде. Сборная СССР дважды становилась обладателем бронзовых медалей в этом виде соревновательной программы (1989 - немецкий Винтерберг и 1990 - канадский Калгари). На чемпионате мира 2016 года в немецком Кенигзее россияне (Иванова, Павличенко, Андрей Богданов/Андрей Медведев) остались четвертыми.
Всего по итогам чемпионата мира российские саночники завоевали три медали - два серебра и одну бронзу.