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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Сборная России выиграла смешанную эстафету на чемпионате Европы по биатлону, который завершился в польском городе Душники-Здруй.
Ирина Старых, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Александр Логинов показали результат 1 час 12 минут 26 секунд, использовав на восьми огневых рубежах шесть дополнительных патронов.
Второе место заняла сборная Норвегии (отставание 36,4 секунды; 9 патронов), третьими финишировали украинцы (+37,1; 1 круг + 6 патронов).
Волков завоевал седьмую золотую медаль на чемпионатах Европы и стал самым титулованным биатлонистом в истории соревнований.
В общей сложности по итогам чемпионата Европы российские биатлонисты завоевали шесть золотых, пять серебряных и три бронзовых медали, заняв первое место в неофициальном общекомандном зачете.