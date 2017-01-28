Старых выиграла гонку преследования на чемпионате Европы по биатлону

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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российская биатлонистка Ирина Старых заняла первое место в гонке преследования на чемпионате Европы, который проходит в польском городе Душники-Здруй. Она преодолела дистанцию 10 км за 29 минут 22,8 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.
Второе место заняла украинка Юлия Джима (отставание - 19,8 секунды; 2 промаха), третье - другая россиянка Светлана Слепцова (+32,1; 1).
Россиянка Светлана Миронова завершила гонку на пятом месте (+1.29,6; 3), Дарья Виролайнен (+1.38,6; 4) - на седьмом, Анна Никулина (+2.01,7; 2) - на восьмом.
Для Старых это уже третья медаль на чемпионате, ранее она выиграла золото в индивидуальной гонке и бронзу в спринте. Слепцова также завоевала третью награду соревнований - до этого она дважды становилась второй.
Чемпионат Европы завершится 31 января.