Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 59.15
€ 63.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россиянка Старых выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы по биатлону

Спорт
25 января, 17:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Второе место заняла еще одна россиянка Светлана Слепцова, третьей стала украинка Анастасия Меркушина
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российская биатлонистка Ирина Старых выиграла индивидуальную гонку на дистанции 15 км на чемпионате Европы, который проходит в польском городе Душники-Здруй. Она показала результат 44 минуты 24,7 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах.

Второе место заняла еще одна россиянка Светлана Слепцова (отставание 1 минута 3,8 секунды ; 1 промах), третье - украинка Анастасия Меркушина (+1.05,0; 1) .

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
6
ЖХЛ представила календарь на 2017 год с хоккеистками чемпионата
15
Человек, который изменил все: Берни Экклстоун покинул пост главы "Формулы-1"
Команда "Востока"
12
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Дождь": Сечин опроверг использование "мигалки" на незаконных основаниях
2
Суд ЕС первой инстанции подтвердил санкции против "Алмаз-Антея"
3
Лавров назвал Трампа "мастером сделки" и сравнил с Путиным
4
Hurriyet: семерых россиян судят в Турции по обвинению в подготовке терактов
5
В Перми начата проверка по факту смерти женщины, которую после инсульта не спасали 3 часа
6
Шойгу: войска на юге РФ нужно укреплять из-за ситуации на Украине и Северном Кавказе
7
В Татарстане предотвращен теракт на заводе, выпускающем стратегические бомбардировщики
Темы дня
Реклама