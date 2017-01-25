Россиянка Старых выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы по биатлону

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российская биатлонистка Ирина Старых выиграла индивидуальную гонку на дистанции 15 км на чемпионате Европы, который проходит в польском городе Душники-Здруй. Она показала результат 44 минуты 24,7 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах.
Второе место заняла еще одна россиянка Светлана Слепцова (отставание 1 минута 3,8 секунды ; 1 промах), третье - украинка Анастасия Меркушина (+1.05,0; 1) .