Логинов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы по биатлону

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем индивидуальной гонки на чемпионате Европы, который проходит в польском городе Душники-Здруй. Он преодолел дистанцию 20 км за 49 минут 54,3 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.

Второе место занял болгарин Красимир Анев (отставание - 11,4 секунды; 0 промахов), тройку призеров замкнул россиянин Алексей Слепов (+53,6; 0 промахов).

Россиянин Юрий Шопин занял четвертое место (+1.02,3; 1), Алексей Волков - пятое (+1.35,6; 1), Дмитрий Малышко - шестое (1.48,5; 1), Петр Пащенко - 31-е (+4.25,5; 2).

Женская индивидуальная гонка пройдет позже в среду. Чемпионат Европы завершится 31 января.