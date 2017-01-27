Слепцова стала второй в спринте на чемпионате Европы по биатлону

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российская биатлонистка Светлана Слепцова заняла второе место в спринтерской гонке на чемпионате Европы, который проходит в польском городе Душники-Здруй. Она преодолел дистанцию 7,5 км за 20 минут 49,4 секунд, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.
Победительницей стала украинка Юлия Джима (20 минут 23,7 секунды; 0 промахов), тройку призеров замкнула другая россиянка Ирина Старых (отставание - 36,5 секунды; 1 промах).
Россиянка Дарья Виролайнен заняла восьмое место (+57,8; 2), Анна Никулина - девятое (+1.04,4; 0), Светлана Миронова - 13-е (+1.09,3), Ольга Якушова - 33-е (+2.12,7).
Чемпионат Европы завершится 31 января.