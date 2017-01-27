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Логинов стал вторым в спринте на чемпионате Европы по биатлону

Спорт
27 января, 13:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Победителем стал болгарин Владимир Илиев
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Александр Логинов

Александр Логинов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов занял второе место в спринтерской гонке на чемпионате Европы, который проходит в польском городе Душники-Здруй. Он преодолел дистанцию 10 км за 23 минуты 58 секунд, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

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Победителем стал болгарин Владимир Илиев (23 минуты 51,9 секунды; 1 промах), тройку призеров замкнул еще один представитель Болгарии Красимир Анев (отставание - 17,3 секунды; 0 промахов).

Ранее Логинов выиграл индивидуальную гонку.

Женский спринт пройдет позже в пятницу. Чемпионат Европы завершится 31 января.

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