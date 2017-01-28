Россиянин Логинов стал победителем гонки преследования на ЧЕ по биатлону

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем гонки преследования на чемпионате Европы, который проходит в польском городе Душники-Здруй. Дистанцию 12,5 км он преодолел за 31 минуту 46,2 секунды, допустив на четырех огневых рубежах один промах.

Второе место занял его соотечественник Евгений Гараничев (отставание 27,8 секунды; 1 промах), третьим финишировал представитель Латвии Андрей Расторгуев (+59,5; 4).

Россиянин Алексей Волков стал четвертым (+1.01,6; 1), Дмитрий Малышко - 16-м (+2.12,9; 4), Петр Пащенко - 20-м (+2.33,9; 3), Юрий Шопин - 22-м (+2.42,9; 4), Алексей Слепов - 35-м (+3.27,5; 6).

Чемпионат Европы завершится 29 января..