Россиянин Логинов стал победителем гонки преследования на ЧЕ по биатлону

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Россиянин Логинов стал победителем гонки преследования на ЧЕ по биатлонуСпорт 28 января, 12:33
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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем гонки преследования на чемпионате Европы, который проходит в польском городе Душники-Здруй. Дистанцию 12,5 км он преодолел за 31 минуту 46,2 секунды, допустив на четырех огневых рубежах один промах.
Второе место занял его соотечественник Евгений Гараничев (отставание 27,8 секунды; 1 промах), третьим финишировал представитель Латвии Андрей Расторгуев (+59,5; 4).
Россиянин Алексей Волков стал четвертым (+1.01,6; 1), Дмитрий Малышко - 16-м (+2.12,9; 4), Петр Пащенко - 20-м (+2.33,9; 3), Юрий Шопин - 22-м (+2.42,9; 4), Алексей Слепов - 35-м (+3.27,5; 6).
Чемпионат Европы завершится 29 января..