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Российский лыжник Гонтарь завоевал золото на Универсиаде

Спорт
30 января, 10:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российский лыжник Валерий Гонтарь завоевал золотую медаль в гонке на 10 км классическим стилем на Универсиаде, которая проходит в Алма- Ате. Спортсмен показал результат 25 минут 12 секунд.

Второе место занял еще один представитель России Дмитрий Ростовцев (отставание 8,9 секунды), третьим стал француз Александр Пуйе (+21,8).

Россиянин Кирилл Вичужанин показал седьмой результат (+1.01,5), Егор Березин - 10-й (+1.15,5), Роман Тарасов - 18-й (+1.46,6), Юрий Гаврилов - 27-й (+2.16,4).

Соревнования завершатся 8 февраля. Следующая зимняя Универсиада пройдет в 2019 году в Красноярске.

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