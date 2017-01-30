Российский лыжник Гонтарь завоевал золото на Универсиаде

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российский лыжник Валерий Гонтарь завоевал золотую медаль в гонке на 10 км классическим стилем на Универсиаде, которая проходит в Алма- Ате. Спортсмен показал результат 25 минут 12 секунд.
Второе место занял еще один представитель России Дмитрий Ростовцев (отставание 8,9 секунды), третьим стал француз Александр Пуйе (+21,8).
Россиянин Кирилл Вичужанин показал седьмой результат (+1.01,5), Егор Березин - 10-й (+1.15,5), Роман Тарасов - 18-й (+1.46,6), Юрий Гаврилов - 27-й (+2.16,4).
Соревнования завершатся 8 февраля. Следующая зимняя Универсиада пройдет в 2019 году в Красноярске.