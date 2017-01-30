Пожар возник на футбольном стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Пожар возник на домашнем стадионе английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" "Олд Траффорд" в Манчестере. Об этом сообщает издание Mirror.

О причинах возгорания пока неизвестно. Пожарные прибыли на место, где около 7:00 по местному времени (10:00 мск) сработала пожарная сигнализация. По предварительным данным, огонь вспыхнул в шахте лифта.

Стадион "Олд Траффорд" был построен в 1910 году, позднее несколько раз реконструировался. В настоящее время он вмещает более 75 тысяч зрителей. На нем свои домашние матчи проводит клуб английской футбольной премьер-лиги "Манчестер Юнайтед".