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Российские хоккеисты разгромили сборную Южной Кореи в своем первом матче на Универсиаде

Спорт
30 января, 11:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 14:0
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Сборная России по хоккею одержала крупную победу над командой Южной Кореи со счетом 14:0 в своем первом матче на Универсиаде-2017, которая проходит в Алма-Ате.

Заброшенными шайбами отметились Андрей Ерофеев (6-я минута), Никита Сироткин (8), Дмитрий Кириллов (9, 43), Вадим Шутов (9), Андрей Алексеев (24), Даниил Илин (27), Кирилл Пилипенко (28, 39), Станислав Заборников (29), Михаил Орлов (29), Владислав Ефремов (46), Александр Тарасов (53) и Артем Осипов (59).

В следующем матче сборная России 1 февраля сыграет с командой Латвии.

Соревнования завершатся 8 февраля.

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