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Россиянин Сатыбалдиев 25 февраля в Париже проведет бой с бывшим соперником Ковалева

Спорт
30 января, 13:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
31-летний Мохаммеди известен российским болельщикам своим боем с Сергеем Ковалевым, которому уступил нокаутом
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Дилмурод Сатыбалдиев (слева)

Дилмурод Сатыбалдиев (слева)

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российский боксер Дилмурод Сатыбалдиев 25 февраля во Франции проведет поединок с бывшим претендентом на три титула чемпиона мира в весе до 79,38 кг Наджибом Мохаммеди из Франции. Об этом ТАСС сообщил менеджер Сатыбалдиева Кирилл Щекутьев.

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"Дилмурод 25 февраля в Париже проведет бой с Мохаммеди. Это будет десятираундовый поединок", - сказал Щекутьев.

31-летний Мохаммеди известен российским болельщикам своим боем с Сергеем Ковалевым, которому уступил нокаутом. Всего в его активе 38 побед (23 нокаутом) и пять поражений.

В активе 22-летнего Сатыбалдиева 11 побед (2 нокаутом) и одно поражение.

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