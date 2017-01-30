Россиянин Сатыбалдиев 25 февраля в Париже проведет бой с бывшим соперником Ковалева

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российский боксер Дилмурод Сатыбалдиев 25 февраля во Франции проведет поединок с бывшим претендентом на три титула чемпиона мира в весе до 79,38 кг Наджибом Мохаммеди из Франции. Об этом ТАСС сообщил менеджер Сатыбалдиева Кирилл Щекутьев.
"Дилмурод 25 февраля в Париже проведет бой с Мохаммеди. Это будет десятираундовый поединок", - сказал Щекутьев.
31-летний Мохаммеди известен российским болельщикам своим боем с Сергеем Ковалевым, которому уступил нокаутом. Всего в его активе 38 побед (23 нокаутом) и пять поражений.
В активе 22-летнего Сатыбалдиева 11 побед (2 нокаутом) и одно поражение.