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Украинские биатлонисты покинули пьедестал во время гимна России из-за ошибки оргкомитета

Спорт
30 января, 14:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Во время цветочной церемонии вместо обычной музыки организаторы чемпионата Европы поставили гимн России, которого не должно было быть
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Анастасия Меркушина (справа)

Анастасия Меркушина (справа)

© EPA/ANTONIO BAT

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Биатлонисты сборной Украины покинули подиум на цветочной церемонии после смешанной эстафеты на чемпионате Европы во время исполнения гимна России из-за ошибки организаторов. Об этом заявила украинская биатлонистка Анастасия Меркушина, чьи слова приводит издание "Обозреватель".

Kto Tut/YouTube

В воскресенье сборная России одержала победу в смешанной эстафете на чемпионате Европы, который завершился в польском Душники-Здруй, второе место заняла команда Норвегии, третьими стали украинцы. На цветочной церемонии произошел казус, когда спортсмены стали уходить во время исполнения гимна России.

"Ничего особенного не произошло, просто перепутали трек, - сказала Меркушина. - Вместо просто музыки поставили гимн, а там его и не должно было быть, вот и растерялись. Гимн включают только на медальной церемонии, а это была цветочная. Нам всем недвусмысленно организатор показал на выход с подиума, мы начали спускаться еще до начала музыки, никакой сенсации здесь нет".

На чемпионате Европы российские биатлонисты завоевали шесть золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали, заняв первое место в неофициальном общекомандном зачете.

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