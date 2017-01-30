Украинские биатлонисты покинули пьедестал во время гимна России из-за ошибки оргкомитета

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Биатлонисты сборной Украины покинули подиум на цветочной церемонии после смешанной эстафеты на чемпионате Европы во время исполнения гимна России из-за ошибки организаторов. Об этом заявила украинская биатлонистка Анастасия Меркушина, чьи слова приводит издание "Обозреватель".
В воскресенье сборная России одержала победу в смешанной эстафете на чемпионате Европы, который завершился в польском Душники-Здруй, второе место заняла команда Норвегии, третьими стали украинцы. На цветочной церемонии произошел казус, когда спортсмены стали уходить во время исполнения гимна России.
"Ничего особенного не произошло, просто перепутали трек, - сказала Меркушина. - Вместо просто музыки поставили гимн, а там его и не должно было быть, вот и растерялись. Гимн включают только на медальной церемонии, а это была цветочная. Нам всем недвусмысленно организатор показал на выход с подиума, мы начали спускаться еще до начала музыки, никакой сенсации здесь нет".
На чемпионате Европы российские биатлонисты завоевали шесть золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали, заняв первое место в неофициальном общекомандном зачете.