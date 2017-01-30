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Победа на Универсиаде не стала сюрпризом для российской горнолыжницы Яковишиной

Спорт
30 января, 15:40 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
Золото 24-летней спортсменки стало первым для сборной России на соревнованиях
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Елена Яковишина

Елена Яковишина

© EPA/KARL-JOSEF HILDENBRAND

МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Российская горнолыжница Елена Яковишина, одержавшая победу в супергиганте на Универсиаде в Алма-Ате, изначально рассчитывала на завоевание золотой медали. Об этом спортсменка заявила ТАСС.

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Золото 24-летней спортсменки стало первым для сборной России на соревнованиях. Яковишина показала результат 1 минута 06,25 секунды. Второе место заняла финка Неа Луукко (1.06,98), третья - японка Аса Андо (1.07,17).

"Думаю, что моя победа - результат прошлого опыта, который удалось приобрести во время выступления на этапах Кубка мира, чемпионате мира и Олимпийских играх в Сочи, - сказала Яковишина. - Если честно, то я ожидала, что завоюю золото. Что даст эта медаль? Победа всегда помогает убедиться в своих силах, чтобы продолжать работать, а также лишний раз показывает, что ты идешь в верном направлении".

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"Если сравнивать с этапами Кубка мира, то конкуренция была невысокой, но все равно конкуренция была, - добавила спортсменка. - Было много спортсменок, которые также могли побороться за победу. Но так сложились обстоятельства, что выиграла я".

По словам горнолыжницы, трасса на горнолыжной базе "Шымбулак" отличалась сложностью. "Трасса была залита, не все справились, - отметила Яковишина. - Многое зависело от мастерства, кроме того, кому-то помешало излишнее волнение".

Универсиада проходит в Алма-Ате с 29 января по 8 февраля. Следующие зимние Игры пройдут в 2019 году в Красноярске.

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