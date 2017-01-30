Россиянка Калинская не смогла пробиться во второй круг турнира WTA в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Россиянка Анна Калинская не смогла пробиться во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Санкт-Петербурге.

В первом круге спортсменка проиграла Дарье Гавриловой, представляющей Австралию, со счетом 4:6, 5:7. В следующем раунде Гаврилова встретится с другой российской теннисисткой Светланой Кузнецовой.

Турнир завершится 5 февраля.