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Сорокин: ФИФА сократила требования по количеству гостиниц во время проведения ЧМ-2018

Спорт
30 января, 16:33 дата обновления: 30 января, 16:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
По словам генерального директора оргкомитета "Россия-2018", специальное распоряжение правительства РФ призвано проконтролировать ситуацию по ценам, устанавливаемым гостиницами на период турнира
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Алексей Сорокин

Алексей Сорокин

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) сократила требования по числу гостиниц, которые должны быть построены к чемпионату мира 2018 года, чтобы после турнира они не стали невостребованными объектами. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

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Чемпионат мира стартует 14 июня 2018 года. В понедельник отмечается дата - 500 дней до начала мирового первенства в России.

"Ничего не строится эксклюзивно к чемпионату мира, все возводимые объекты нужны городам, его жителям. Нам удалось немного сократить требования ФИФА по гостиницам, чтобы не было никаких невостребованных после турнира объектов. Мы оптимизировали требования к каждому региону с учетом качества матчей, которые пройдут в том или ином городе", - сказал Сорокин.

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"В целом, мы готовы (принять гостей во время ЧМ-2018). Есть города, где ситуация очень хорошая, есть, где она скромнее. Но в целом мы выполняем все требования, ситуация благоприятная. Специальное распоряжение правительства РФ призвано проконтролировать ситуацию по ценам, устанавливаемым гостиницами на период турнира. Так что не будет никаких спекулятивных цен, мы от этого застрахованы", - добавил гендиректор.

Матчи чемпионата мира 2018 года состоятся с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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