Два российских спортсмена дисквалифицированы за употребление допинга

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российская гребчиха Юлия Соломенцева дисквалифицирована Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на один год за употребление допинга. Об этом сообщается на официальном сайте агентства.

Дисквалификация действует с 30 сентября 2016 года. Соломенцева является серебряным призером юниорского чемпионата мира 2014 года в составе восьмерки.

Также наказана дисквалификацией на четыре года штангистка Виктория Косенкова.