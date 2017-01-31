Источник: футболист "Ростова" Эззатоллахи может перейти в аренду в "Анжи"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Ростов" Саид Эззатоллахи может перейти в аренду в "Анжи". Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Эззатоллахи может пойти в аренду в "Анжи". Клубы ведут переговоры, но "Ростов" пока не соглашается", - сказал источник.

Официальных комментариев клубов пока получить не удалось.

В текущем сезоне Эззатоллахи провел за "Ростов" 17 матчей в чемпионате России, Кубке страны и Лиге чемпионов. Во всех турнирах 20-летний полузащитник забил два гола.