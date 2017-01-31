Источник: футболист "Ростова" Эззатоллахи может перейти в аренду в "Анжи"

Chicago Tribune: клуб НБА "Чикаго" может обменять форварда Батлера в "Бостон"Спорт 31 января, 15:52
СК возбудил дело по факту очередного обстрела Донецка украинскими военнымиПроисшествия 31 января, 15:44
Профсоюз: ХК "Сочи" на данный момент выплатил игрокам 20% от зарплаты в октябреСпорт 31 января, 15:29
Николай Писарев покинул пост спортивного директора РФССпорт 31 января, 15:20
Федерация санного спорта России получила от FIL критерии участия спортсменов в Играх-2018Спорт 31 января, 15:19
Пиотровский считает передачу Исаакия РПЦ "провинциализацией" ПетербургаОбщество 31 января, 14:59
Гендиректор ХК "Сочи": не можем выплатить задолженность игрокам из-за технических проблемСпорт 31 января, 14:58
Мустафин назначен на пост и. о. главного тренера ФК "Мордовия"Спорт 31 января, 14:55
ПГК планирует в I квартале купить у "Уралвагонзавода" около 1,3 тыс. полувагоновТранспорт 31 января, 14:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Ростов" Саид Эззатоллахи может перейти в аренду в "Анжи". Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"Эззатоллахи может пойти в аренду в "Анжи". Клубы ведут переговоры, но "Ростов" пока не соглашается", - сказал источник.
Официальных комментариев клубов пока получить не удалось.
В текущем сезоне Эззатоллахи провел за "Ростов" 17 матчей в чемпионате России, Кубке страны и Лиге чемпионов. Во всех турнирах 20-летний полузащитник забил два гола.