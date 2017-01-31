Федерация санного спорта России получила от FIL критерии участия спортсменов в Играх-2018

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Федерация санного спорта России получила от Международной федерации санного спорта (FIL) критерии участия спортсменов в Олимпийских играх 2018 года. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Альберт Демченко.

"FIL выработала специальные правила допуска спортсменов на Игры в Южной Корее, этот документ мы получили на днях, - сказал Демченко. - Теперь мы знаем, что нужно делать, чтобы квалифицироваться на Олимпийские игры. Отбор завершится 31 декабря 2017 года".

"Нужно принять участие в определенном количестве этапов Кубка мира до Нового года и получить определенные квалификационные очки, - продолжил собеседник ТАСС. - Участник турнира саночников должен будет иметь определенное количество заездов на олимпийской трассе".

На Олимпиаде-2018, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года, саночники разыграют четыре комплекта наград.