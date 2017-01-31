IAAF отстранила Ника Дэвиса за помощь в сокрытии положительных допинг-проб россиян

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) пожизненно отстранила бывшего заместителя генерального секретаря организации Ника Дэвиса за помощь в сокрытии положительных допинг-проб российских легкоатлетов. Об этом сообщает пресс-служба IAAF.
Отмечается, что Дэвис получил взятку в размере €30 тысяч за сокрытие нескольких положительных допинг-проб российских спортсменов. Также он признался, что получал деньги от сына бывшего главы IAAF Папы Массаты Диака, который являлся организатором нелегальной схемы. Отстранение Дэвиса распространяется только на работу в IAAF, ему позволено занимать любые должности в легкой атлетике вне организации.
В декабре 2015 года Дэвис сложил с себя полномочия заместителя генсека IAAF после того, как французское издание Le Monde опубликовало текст электронного письма, предположительно написанного им 29 июля 2013 года в адрес Папы Диака Массаты. Чиновники за несколько дней до старта чемпионата мира 2013 года в Москве в личной переписке обсуждали факты возможного нарушения российскими легкоатлетами антидопинговых правил и стратегию поведения организации в случае обнародования этих данных. При этом сам Дэвис категорически отрицал наличие такого письма и обсуждение этого вопроса.
В ноябре 2016 года немецкий телеканал ARD и Le Monde сообщили о том, что представители IAAF требовали деньги с легкоатлетов за неразглашение данных об их положительных допинг-тестах. В частности, СМИ со ссылкой на материалы расследования прокуратуры Парижа сообщили о том, что российские легкоатлеты Валерий Борчин, Ольга Каниськина, Владимир Канайкин, Лилия Шобухова, Сергей Кирдяпкин и Юлия Зарипова подозреваются в даче взятки руководству IAAF с целью сокрытия положительных допинг-проб. Также ARD привел текст электронного письма бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, в котором он сообщил IAAF о ранее достигнутых договоренностях по делам шести российских легкоатлетов. .