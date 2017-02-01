Российские хоккеисты победили латвийцев и вышли в четвертьфинал Универсиады

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею одержала победу над командой Латвии со счетом 7:1 во втором матче на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.
Заброшенными шайбами у победителей отметились Роман Кудинов (2-я минута), Андрей Алексеев (5), Никита Сироткин (32, 44), Артем Осипов (44), Александр Тарасов (58) и Даниил Илин (60). У проигравших гол на счету Олафса Аплокса (29).
Российская команда набрала шесть очков и обеспечила себе участие в 1/4 финала соревнований. Ранее россияне оказались сильнее южнокорейцев (14:0). В следующем матче сборная России 3 февраля сыграет с командой Японии.
Соревнования завершатся 8 февраля.