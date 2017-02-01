Россиянин Барков стал победителем Универсиады в лыжном двоеборье

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Россиянин Вячеслав Барков занял первое место в лыжном двоеборье на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате. По итогам гонки по системе Гундерсена спортсмен показал результат 24 минуты 26,5 секунды.

Серебро осталось за поляком Адамом Цесларом (отставание 1,0 секунды). Тройку призеров замкнул другой представитель Польши Павел Словек (+7,8).

Универсиада завершится 8 февраля.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко