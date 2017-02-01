Россиянин Барков стал победителем Универсиады в лыжном двоеборье

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Россиянин Вячеслав Барков занял первое место в лыжном двоеборье на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате. По итогам гонки по системе Гундерсена спортсмен показал результат 24 минуты 26,5 секунды.
Серебро осталось за поляком Адамом Цесларом (отставание 1,0 секунды). Тройку призеров замкнул другой представитель Польши Павел Словек (+7,8).
Универсиада завершится 8 февраля.
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко