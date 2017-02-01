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"Барселоне" предложено сыграть на новом стадионе "Динамо" в 2018 году

Спорт
1 февраля, 14:12 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов
По словам руководителя проекта "ВТБ Арена парк" Андрея Перегудова, с каталонским клубом уже ведутся переговоры
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Испанскому футбольному клубу "Барселона" отправлен запрос на проведение товарищеского матча с "Динамо" в 2018 году на новом стадионе московского клуба. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов.

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"Правильно было бы сыграть с "Барселоной". Мы отправили запрос и ведем переговоры. Это сложный процесс, и если матч состоится, то это будет 2018 год", - отметил Перегудов.

Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина, который будет вмещать около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с "ВТБ Ареной" - дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты.

По словам Перегудова, ввод динамовского стадиона в эксплуатацию запланирован на весну 2018 года.

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