"Барселоне" предложено сыграть на новом стадионе "Динамо" в 2018 году

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Испанскому футбольному клубу "Барселона" отправлен запрос на проведение товарищеского матча с "Динамо" в 2018 году на новом стадионе московского клуба. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов.

"Правильно было бы сыграть с "Барселоной". Мы отправили запрос и ведем переговоры. Это сложный процесс, и если матч состоится, то это будет 2018 год", - отметил Перегудов.

Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина, который будет вмещать около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с "ВТБ Ареной" - дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты.

По словам Перегудова, ввод динамовского стадиона в эксплуатацию запланирован на весну 2018 года.