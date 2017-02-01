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ВФЛА не ждет появления очередных фильмов о допинге накануне заседания совета IAAF

Спорт
1 февраля, 15:13 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
По словам главы Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрия Шляхтина, в ВФЛА не отслеживают данную информацию
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Дмитрий Шляхтин

Дмитрий Шляхтин

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не ждет выхода новых фильмов о допинге в России и каких-либо информационных вбросов перед очередным заседанием совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом ТАСС заявил глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

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Очередное заседание совета IAAF, в ходе которого продолжится обсуждения процесса восстановления российской легкой атлетики, пройдет в Монако 6 февраля.

"Не думаю, что перед заседанием совета IAAF появится какой-то новый фильм о допинге в российской легкой атлетике или информационный вброс, - сказал Шляхтин. - Все это было уже накануне встречи рабочей группы в Москве. Мы спокойно к этому относимся".

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"Более того, информации о каких-либо очередных фильмах перед заседанием совета IAAF у нас нет, мы за ними не следим, - добавил Шляхтин. - Я часто называю их зеппельтовскими сериалами. Когда я был маленьким, моя бабушка смотрела сериал "Санта-Барбара", сейчас мне все это напоминает".

Членство ВФЛА в составе международной ассоциации было приостановлено в ноябре 2015 года из-за многочисленных случаев нарушения российскими легкоатлетами антидопинговых правил. Сборная России была отстранена от всех международных соревнований, включая Олимпийские игры - 2016 в Рио-де-Жанейро.

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