AS: "Райо Вальекано" отменил аренду футболиста Зозули из-за недовольства фанатов

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AS: "Райо Вальекано" отменил аренду футболиста Зозули из-за недовольства фанатовСпорт 1 февраля, 20:25
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Испанский клуб "Райо Вальекано" отменил аренду украинского футболиста "Бетиса" Романа Зозули из-за недовольства болельщиков команды его политическими взглядами. Об этом сообщает издание As.
Во вторник стало известно, что "Райо Вальекано" арендовал Зозулю у "Бетиса", несмотря на недовольство фанатов. Сообщалось, что руководство клуба не стало обращать внимания на позицию болельщиков и заключило соглашение с футболистом, позже фанаты вывесили на базе клуба баннеры с требованием отставки президента команды. Сам Зозуля опровергал обвинения фанатов, заявив, что "он горд присоединиться к большому клубу".
"Мы получили известие, что он испытывает проблемы с радикальными группами фанатов. Мы переговорили с "Райо" и решили защитить нашего игрока, который вернется в Севилью", - сказал спортивный директор "Бетиса" Мигель Торресилья.
При этом Зозуля не сможет выходить на поле до окончания нынешнего сезона из-за того, что "Бетис" уже исключил его из заявки и не сможет заново заявить из-за закрытия трансферного окна. Также футболист, по информации издания, не сможет перейти в другой клуб до начала летнего трансферного окна из-за того, что уже совершил два перехода в нынешнем сезоне.
Зозуля перешел в "Бетис" из украинского "Днепра" летом 2016 года в качестве свободного агента, подписав контракт на три года. За "Бетис" он сыграл шесть матчей, проведя на поле в общей сложности 150 минут.
Фанаты "Райо" относят себя к левой идеологии, в то время как Зозуля известен своими правыми политическими взглядами.