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Овечкин вышел на 27-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Спорт
2 февраля, 6:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС
В домашней игре против "Бостона" капитан "Вашингтона" забросил 550-ю шайбу в регулярных чемпионатах и обошел Рона Фрэнсиса в списке лучших снайперов лиги
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Александр Овечкин

Александр Овечкин

© AP Photo/Nick Wass

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. "Вашингтон" обыграл "Бостон" со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский капитан "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 550-ю шайбу в регулярных играх и вышел на 27-е место в списке лучших снайперов в истории лиги.

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В составе "Вашингтона" шайбы забросили Ти Джей Оши (4-я минута), Никлас Бэкстрем (14), Овечкин (40), Бретт Коннолли (44) и Евгений Кузнецов (56). У "Бостона" дважды отличился Брэд Маршанд (19, 23), еще один гол забил Давид Крейчи (59). Капитан "Вашингтона" провел в игре 19 с половиной минут, успев нанести пять бросков по воротам и провести два силовых приема.

Этот гол стал для Овечкина 25-м в сезоне, теперь на его счету 47 очков (25+22) по системе "гол+пас" в 51 матче текущего чемпионата. Всего же за карьеру в регулярных чемпионатах российский форвард забил уже 550 голов, что позволило ему обогнать канадца Рона Фрэнсиса и единолично занять 27-е место в списке лучших снайперов НХЛ в истории. 26-е место занимает результат Джонни Буцика, забросившего 556 шайб в регулярных чемпионатах.

Овечкин в 205-й раз в карьере отличился, когда его команда играла в большинстве, и обошел легендарного Уэйна Гретцки по этому показателю за всю историю НХЛ. Россиянин занимает 15-ю строчку, больше всех голов в большинстве забил Дэйв Андрейчук - 274 шайбы.

Пресс-служба лиги на странице в сети микроблогов Twitter опубликовала видео заброшенной шайбы.

Кроме того, Овечкин набрал 1013-й результативный балл (550+463) в регулярных чемпионатах и вышел на 80-е место в списке лучших бомбардиров лиги. Россиянин обогнал Стива Лемэра (1012 очков) и сравнялся с Пэтом Лафонтейном, 79-ю позицию занимает достижение Дэйла Хантера, набравшего 1020 очков в карьере, а лидирует Гретцки, на счету которого 2857 (894+1963) очков.

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Евгений Кузнецов, который накануне был назван лучшим игроком января, забросил 11-ю шайбу в сезоне, а также отдал результативную передачу в моменте с голом Коннолли, которая стала для 24-летнего россиянина 30-й в сезоне. Всего на его счету теперь 41 очко (11+30) в 51 матче. Дмитрий Орлов также отличился голевой передачей, набрав 26-й (4+22) балл за результативность в нынешнем чемпионате.

"Вашингтон" занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 74 очка в 51 матче. "Бостон" идет на седьмой строчке, имея в активе 58 очков после 54 игр.

В следующем матче 4 февраля "Вашингтон" на выезде сыграет против "Монреаля", в тот же день "Бостон" дома встретится с "Торонто".

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