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Понкрашов заменит Стребкова в составе команды "Звезд России" в Матче звезд Единой лиги ВТБ

Спорт
3 февраля, 17:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Матч пройдет в Сочи 11 февраля
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Антон Понкрашов

Антон Понкрашов

© ТАСС/Артем Коротаев

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Защитник казанского баскетбольного клуба УНИКС Антон Понкрашов заменит в составе команды "Звезд России" защитника "Нижнего Новгорода" Ивана Стребкова в Матче звезд Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Отмечается, что Стребков пропустит Матч звезд из-за травмы. Понкрашов, который не выходил на паркет с октября, по официальной информации УНИКСа полностью восстановился от повреждения связок колена и уже приступил к тренировкам.

Матч всех звезд Единой лиги ВТБ пройдет в Сочи 11 февраля.

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