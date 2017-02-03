Понкрашов заменит Стребкова в составе команды "Звезд России" в Матче звезд Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Защитник казанского баскетбольного клуба УНИКС Антон Понкрашов заменит в составе команды "Звезд России" защитника "Нижнего Новгорода" Ивана Стребкова в Матче звезд Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Отмечается, что Стребков пропустит Матч звезд из-за травмы. Понкрашов, который не выходил на паркет с октября, по официальной информации УНИКСа полностью восстановился от повреждения связок колена и уже приступил к тренировкам.

Матч всех звезд Единой лиги ВТБ пройдет в Сочи 11 февраля.