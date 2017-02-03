Третьяков стал вторым на этапе Кубка мира по скелетону в Австрии

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Россиянин Александр Третьяков занял второе место на седьмом этапе Кубка мира по скелетону, который прошел в австрийском Инсбруке. По сумме двух попыток он показал результат 1 минута 44,47 секунды.

Победу одержал представитель Латвии Мартинс Дукурс (1.43,89), установивший рекорд трека. Третье место занял южнокореец Юн Сон Бин (отставание +0,68).

Другой россиянин Никита Трегубов стал седьмым (+1,20), Егор Веселов - 16-м (+2,34).

В субботу и воскресенье в Инсбруке пройдут соревнования бобслеистов.