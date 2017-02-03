Третьяков стал вторым на этапе Кубка мира по скелетону в Австрии

ЦСКА победил "Салават Юлаев" в матче чемпионата КХЛСпорт 3 февраля, 19:42
Яровинский: Траоре заслуживал критики, но не такой огульной и бессердечнойСпорт 3 февраля, 19:34
Яровинский: официальных предложений по Дзагоеву и Фернандесу в ЦСКА не поступалоСпорт 3 февраля, 19:24
Третьяк: Россия готова на высоком уровне провести женский ЧМ-2021Спорт 3 февраля, 19:20
Министр внутренних дел РФ Колокольцев возглавил попечительский совет ВФСО "Динамо"Спорт 3 февраля, 19:17
Форвард "Металлурга" Мозякин установил рекорд по очкам в одном сезоне чемпионата РоссииСпорт 3 февраля, 19:05
Организаторы ОИ-2022 планируют посетить в Хабаровске матчи чемпионата России по бендиСпорт 3 февраля, 19:01
Обама out: чем бывший президент США намерен заняться на пенсииМеждународная панорама 3 февраля, 19:00
Лавров назвал проект конституции Сирии попыткой нащупать точки соприкосновенияПолитика 3 февраля, 18:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Россиянин Александр Третьяков занял второе место на седьмом этапе Кубка мира по скелетону, который прошел в австрийском Инсбруке. По сумме двух попыток он показал результат 1 минута 44,47 секунды.
Победу одержал представитель Латвии Мартинс Дукурс (1.43,89), установивший рекорд трека. Третье место занял южнокореец Юн Сон Бин (отставание +0,68).
Другой россиянин Никита Трегубов стал седьмым (+1,20), Егор Веселов - 16-м (+2,34).
В субботу и воскресенье в Инсбруке пройдут соревнования бобслеистов.