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Третьяков стал вторым на этапе Кубка мира по скелетону в Австрии

Спорт
3 февраля, 18:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Победу одержал представитель Латвии Мартинс Дукурс
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Александр Третьяков

Александр Третьяков

© EPA/URS FLUEELER, архив

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Россиянин Александр Третьяков занял второе место на седьмом этапе Кубка мира по скелетону, который прошел в австрийском Инсбруке. По сумме двух попыток он показал результат 1 минута 44,47 секунды.

Победу одержал представитель Латвии Мартинс Дукурс (1.43,89), установивший рекорд трека. Третье место занял южнокореец Юн Сон Бин (отставание +0,68).

Другой россиянин Никита Трегубов стал седьмым (+1,20), Егор Веселов - 16-м (+2,34).

В субботу и воскресенье в Инсбруке пройдут соревнования бобслеистов.

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