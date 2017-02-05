Выступление звезд и $170 тыс. за секунду рекламного времени: что нужно знать о Супербоуле

В ночь на 6 февраля в Хьюстоне на арене NRG Stadium в Супербоуле, финальном матче за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (NFL), сыграют "Атланта Фэлконс" и "Нью-Ингленд Пэтриотс".

Именно финал NFL долгие годы входит в лидеры рейтинга спортивных событий по количеству телезрителей (основными конкурентами являются трансляции финалов чемпионатов мира по футболу, Лиги чемпионов и Олимпийских игр). В США день Супербоула — в последнее время это первое воскресенье февраля — считается неофициальным национальным праздником.

ТАСС рассказывает о развлекательной составляющей крупнейшего спортивного события Северной Америки.

Телерейтинги

В США Супербоул является лидером по числу телезрителей (111,86 млн человек в 2016 году). Причем речь не только о трансляциях спортивных соревнований прошлого года, которые из года в год остаются далеко позади: хоккей (шестая и решающая игра финала Кубка Стэнли — 5,4 млн человек), баскетбол (седьмой матч серии финала НБА — 31,02 млн человек) и бейсбол (седьмая игра Мировой серии MLB — 40 млн человек). Главному матчу сезона в американском футболе в разы уступила и инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа (30,64 млн).

Всего четыре канала за всю историю Супербоула транслировали игры. В 1967 году первый в истории матч показывался на CBS и NBC, после чего они демонстрировали игры по очереди (CBS — 1968, NBC — 1969 и так далее). Третьим каналом, получившим право на трансляцию в 1985 году, стал ABC (в последний раз Супербоул вышел в эфире канала в 2006 году, в настоящее время он находится вне ротации показа игр). В 1997 году Fox получил право на показ Супербоула.

Рекордсменом по числу показанных матчей является CBS (19 раз), второе место принадлежит NBC (18). Тройку, с учетом трансляции Супербоула-2017, занимает Fox (8 раз). ABC показывал игры 7 раз.

Реклама

Реализация прав на телетрансляцию и размещение рекламы в рамках Супербоула — важнейшая статья доходов NFL. В 1967 году, когда состоялся первый в истории матч Национальной футбольной лиги, 30 секунд рекламы стоили $42,5 тыс. За 50 лет эта сумма увеличилась более чем в 117,5 раза.

Благодаря ажиотажу вокруг матча, время в перерывах между игровыми четвертями является крупнейшей рекламной площадкой — в настоящее время секунда рекламного времени стоит около $170 тыс. Зрителям традиционно демонстрируются ролики о продуктах питания, автомобилях, развлечениях, бытовой химии и многом другом.

Кроме того, во время решающей игры года в американском футболе демонстрируются трейлеры и тизеры самых ожидаемых фильмов. В прошлом году общественности были представлены фрагменты блокбастеров "Дэдпул" (Deadpool), "Книга джунглей" (The Jungle Book), "Первый мститель: Противостояние" (Captain America: Civil War), "Люди Икс: Апокалипсис" (X-Men: Apocalypse) и других картин, рассчитанных на массового зрителя.​

Гимн США​

Участие в Супербоуле престижно не только для команд. Также большой честью является возможность исполнить гимн США перед началом игры. В разные годы его исполняли Дайана Росс (1982), Нил Даймонд (1987), Уитни Хьюстон (1991), Шер (1999), Backstreet Boys (2001), Мэрайя Кэри (2002), Бейонсе (2004), Кристина Агилера (2011) и Алиша Кис (2013).

Дважды его исполняли Ансамбль Грамблингского университета (1968, 1975), Билли Джоэл (1989, 2007), Аарон Невилл (1990, 2006) и хор Академии ВВС США (1972, 2005).

В 2016 году гимн исполняла певица и актриса Леди Гага, а в 2017-м выступит кантри-исполнитель Люк Брайан.

​Шоу в перерыве

Неотъемлемой частью шоу являются музыкальные номера в перерыве между второй и третьей четвертями матча. Впрочем, до начала 1990-х в перерывах Супербоула выступали оркестры, хоры и ансамбли различных вузов. Рейтинги трансляций мероприятия во время перерывов падали. В 1992 году канал Fox во время перерыва матча сделал пародийное шоу, во время которого на экране демонстрировались часы с обратным отсчетом до начала второй половины игры на канале CBS. Этот ход оправдал себя — рейтинг у программы был выше, чем у двух оставшихся четвертей Супербоула.

YouTube/mgymbunny

Уже в 1993 году в перерыве игры выступил Майкл Джексон. Такой ход оправдал себя — телеаудитория матча возросла на 21 млн человек по сравнению с прошлым годом. Выступление короля поп-музыки по праву считается одним из лучших за всю историю NHL, положившим начало новому формату выступлений в перерывах Супербоула. После Джексона в них участвовали Стиви Уандер, Энрике Иглесиас, Aerosmith, 'N Sync, Бритни Спирс, U2, Стинг, Джастин Тимберлейк, Пол Маккартни, The Rolling Stones, Принс, Мадонна, Red Hot Chili Peppers и Кэти Пэрри.

В 2016 году выступили группа Coldplay и Бейонсе, Бруно Марс и Марк Ронсон.

Рекорды Супербоула

Число участий: "Нью Инглэнд Пэтриотс" (девять: 1986, 1997, 2002, 2004, 2005, 2008, 2012, 2015 и 2017 годы);

Число побед: "Питтсбург Стилерз" (шесть: 1974, 1975, 1978, 1979, 2005 и 2008 годы);

Число поражений: "Денвер Бронкос" (пять: 1978, 1987, 1988, 1990 и 2014 годы);

Место проведения: арена Mercedes-Benz Superdome (1978, 1981, 1986, 1990, 1997, 2002 и 2013 годы);

Звание самого ценного игрока: Джо Монтана ("Сан-Франциско Форти Найнерс"; 1981, 1984 и 1989 годы) и Том Брэди ("Нью Инглэнд Пэтриотс", 2002, 2004 и 2015 годы);

Тренер команды-победителя: Чак Нолл ("Питтсбург Стилерз"; 1974, 1975, 1978 и 1979 годы) и Билл Беличик ("Нью Инглэнд Пэтриотс"; 2002, 2004, 2005 и 2015 годы).

Андрей Михайлов