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Российские лыжники заняли весь пьедестал в скиатлоне на молодежном ЧМ в США

Спорт
5 февраля, 2:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС
Первое место занял Александр Большунов, второе - Алексей Червоткин, третье - Денис Спицов
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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Россиянин Александр Большунов занял первое место в скиатлоне на молодежном чемпионате мира по лыжным гонкам (спортсмены не старше 23 лет), который проходит в США. Он преодолел 30 км за 1 час 15 минут 31,5 секунды.

Серебро завоевал Алексей Червоткин (отставание - 0,2 секунды), бронза также у представителя России Дениса Спицова (+0,5).

В женском скиатлоне третье место заняла Яна Кирпиченко. Победа осталась за норвежкой Лоттой Венг, второй стала Йоанна Матинтало из Финляндии.

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