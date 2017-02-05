Российские лыжники заняли весь пьедестал в скиатлоне на молодежном ЧМ в США

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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Россиянин Александр Большунов занял первое место в скиатлоне на молодежном чемпионате мира по лыжным гонкам (спортсмены не старше 23 лет), который проходит в США. Он преодолел 30 км за 1 час 15 минут 31,5 секунды.
Серебро завоевал Алексей Червоткин (отставание - 0,2 секунды), бронза также у представителя России Дениса Спицова (+0,5).
В женском скиатлоне третье место заняла Яна Кирпиченко. Победа осталась за норвежкой Лоттой Венг, второй стала Йоанна Матинтало из Финляндии.