Сборная России по биатлону победила в смешанной эстафете на Универсиаде

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Сборная России по биатлону в составе Ларисы Куклиной, Ольги Шестериковой, Семена Сучилова и Сергея Корастылева победила в смешанной эстафете на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.

Спортсмены преодолели дистанцию за 1 час 14 минут 37,8 секунды, допустив шесть промахов на восьми огневых рубежах.

Второе место заняла сборная Казахстана (отставание 30,6 секунды; девять промахов + один штрафной круг), тройку призеров замкнули украинцы (+2.32,6; 11 промахов + один штрафной круг).

Универсиада завершится 8 февраля.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко