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Сноубордистка Логинова рада, что получила шанс выступить на Универсиаде и завоевала бронзу

Спорт
5 февраля, 12:30 UTC+3 АЛМА-АТА корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Победу одержала полька Катаржина Русин, второй стала австралийка Амбер Аразни
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© Егор Алеев/ТАСС

АЛМА-АТА, 5 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская сноубордистка Анастасия Логинова счастлива, что ей дали шанс выступить на Универсиаде-2017 в Алма-Ате, и она смогла его реализовать, завоевав бронзу в слоупстайле. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

Таблица медалей

Команды
Золото
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Бронза
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

Победу одержала полька Катаржина Русин, второй стала австралийка Амбер Аразни.

"Это мое первое серьезное достижение, раньше мне не приходилось выступать на крупных международных соревнованиях - чемпионат России был моим максимумом, - заметила Логинова. - Но это и неудивительно, так как я только недавно катаюсь и опыта у меня мало. Я очень рада не только тому, что выиграла медаль, но и тому, что получила шанс выступить на Универсиаде".

"Бронза досталась мне в очень упорной борьбе, мне противостояли серьезные соперницы, отчего награда еще более ценна, - продолжила спортсменка. - Трасса была сложной, но если бы я на ней побольше потренировалась, то, вполне возможно, могла выступить и лучше. На высоких трамплинах я еще никогда не прыгала, поэтому все очень сложно было".

Во вторник Логинова будет выступать в соревнованиях по сноуборду в дисциплине биг-эйр. "После бронзовой медали я полна желанием послезавтра как минимум повторить свой сегодняшний успех", - призналась россиянка.

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