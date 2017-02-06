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Минспорт разработает программу развития бокса в России

Спорт
6 февраля, 8:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
По словам замминистра спорта Павла Новикова, в ближайшее время этот вопрос будет обсуждаться с новым руководством Федерации бокса России
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Российский боксер Александр Беспутин (справа) на Европейских игр в Баку

Российский боксер Александр Беспутин (справа) на Европейских игр в Баку

©  Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ разработает программу развития бокса в стране. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра спорта РФ Павел Новиков.

"Хотим разработать программу развития бокса. К сожалению, у нас есть проблемы в боксе, особенно в женской сборной. Разговор на эту тему состоится в ближайшее время, чтобы мы уже получали результат", - сказал он.

1 февраля в Федерации бокса России произошли серьезные изменения. На конференции организации были утверждены изменения в уставе - была упразднена должность президента и введен пост генсека. Генеральным секретарем организации был назначен Умар Кремлев. Председателем высшего наблюдательного совета федерации был избран руководитель Службы безопасности президента РФ Алексей Рубежной.

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