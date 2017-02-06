Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Организаторы турнира в Санкт-Петербурге рассчитывают на участие Шараповой в 2018 году

Спорт
6 февраля, 12:31 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов
Общий призовой фонд турнира, который завершился в Санкт-Петербурге, составил $776 тысяч
Поделиться
Материал из 1 страницы
Мария Шарапова

Мария Шарапова

© Артем Геодокян/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Организаторы турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St.Petersburg Ladies Trophy сделают все возможное, чтобы в 2018 году в турнире сыграла Мария Шарапова. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя правления ПАО "Газпром", генеральный директор турнира Александр Медведев.

Смотрите также
Кристина Младенович
Француженка Младенович стала победительницей турнира WTA в Санкт-Петербурге

Общий призовой фонд турнира, который завершился в Санкт-Петербурге, составил $776 тысяч. Француженка Кристина Младенович обыграла в финале представительницу Казахстана Юлию Путинцеву.

"Мы очень сожалеем, что Мария не смогла сыграть в этом соревновании ни в основном турнире, ни в показательном из- за дисквалификации. Но в апреле она уже вернется к выступлению в турнирах, и хочется ей пожелать как можно быстрее выйти на свой привычно высокий уровень, - сказал Медведев. - Мы же со своей стороны сделаем все возможное, чтобы Шарапова сыграла в Санкт-Петербурге в следующем году. Игроки делятся друг с другом впечатлениями - уверен, Марии расскажут о том, как хорошо наш турнир организован".

Смотрите также
Мария Шарапова
Шарапова заявила, что не планирует заниматься тренерской деятельностью

"Это не только мое мнение, но и мнение WTA: турнир удался и прошел на высочайшем уровне, - сказал Медведев. - На финале был аншлаг, при том, что играли не главные звезды турнира, несмотря на вылет рейтинговых игроков. Всем турнир понравился, и мы не будем снижать его уровень в будущем".

В начале марта 2016 года Шарапова призналась, что не прошла допинг-тест: в ее пробе было обнаружено запрещенное вещество мельдоний. В июне Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев. Шарапова вернется на корт в конце апреля - на турнире в немецком Штутгарте.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Футболисты сборной Камеруна
8
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций
6
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль ждет извинений от Fox, корреспондент которой назвал Путина убийцей
2
В ГИБДД Москвы опровергли информацию о ДТП с бронетранспортером на МКАД
3
Кремль не согласен с мнением Трампа об Иране как о террористическом государстве
4
СМИ: Qatar Airways начала осуществлять самый длинный прямой перелет в мире
5
"Ъ": ученые РАН объявили о лженаучности гомеопатии
6
Кремль пока не определился с кандидатурой и.о. главы Пермского края
7
МОК отказался признавать подлинность письма на имя Макларена
Темы дня
Реклама