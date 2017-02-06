Организаторы турнира в Санкт-Петербурге рассчитывают на участие Шараповой в 2018 году

МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Организаторы турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St.Petersburg Ladies Trophy сделают все возможное, чтобы в 2018 году в турнире сыграла Мария Шарапова. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя правления ПАО "Газпром", генеральный директор турнира Александр Медведев.

Общий призовой фонд турнира, который завершился в Санкт-Петербурге, составил $776 тысяч. Француженка Кристина Младенович обыграла в финале представительницу Казахстана Юлию Путинцеву.

"Мы очень сожалеем, что Мария не смогла сыграть в этом соревновании ни в основном турнире, ни в показательном из- за дисквалификации. Но в апреле она уже вернется к выступлению в турнирах, и хочется ей пожелать как можно быстрее выйти на свой привычно высокий уровень, - сказал Медведев. - Мы же со своей стороны сделаем все возможное, чтобы Шарапова сыграла в Санкт-Петербурге в следующем году. Игроки делятся друг с другом впечатлениями - уверен, Марии расскажут о том, как хорошо наш турнир организован".

"Это не только мое мнение, но и мнение WTA: турнир удался и прошел на высочайшем уровне, - сказал Медведев. - На финале был аншлаг, при том, что играли не главные звезды турнира, несмотря на вылет рейтинговых игроков. Всем турнир понравился, и мы не будем снижать его уровень в будущем".

В начале марта 2016 года Шарапова призналась, что не прошла допинг-тест: в ее пробе было обнаружено запрещенное вещество мельдоний. В июне Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев. Шарапова вернется на корт в конце апреля - на турнире в немецком Штутгарте.