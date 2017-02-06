Тыклин: конькобежцы РФ в Алма-Ате показали свой лучший результат в истории Универсиад

АЛМА-АТА, 6 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские конькобежцы, завоевавшие на Универсиаде-2017 в Алма-Ате четыре золотых, одну серебряную и три бронзовые награды, выступили блестяще и добились наивысшего результата за всю историю своего участия во Всемирных зимних студенческих играх. Об этом сообщил ТАСС глава российской конькобежной делегации Дмитрий Тыклин.

Сборная России в медальном зачете заняла второе место, пропустив вперед только команду Южной Кореи (5-2-4), третье- четвертое места поделили представители Белоруссии и Италии (2-0-0). Обладательницей двух золотых (дистанции 1000 и 1500 метров) и одной бронзовой (500 м) награды стала Александра Качуркина. Золото также в активе Кирилла Голубева (1500 м) и Анны Присталовой (масс-старт). В командной гонке преследования российские конькобежки заняли второе место, Елена Сохрякова (3000 м) и Александр Разоренов (масс-старт) вернутся домой с бронзовыми наградами.

"Это было самое лучшее выступление российских конькобежцев в истории Универсиад, - заметил Тыклин. - Я не могу сказать, что этот состав целенаправленно готовился к студенческим Играм. Команду мы собирали по ходу сезона, прикидывали - кого на какую дистанцию заявлять, чтоб был достаточно ровный состав".

На Универсиаде-2013 в итальянском Трентино, где последний раз соревновались конькобежцы, сборная России по этому виду спорта стала седьмой в медальном зачете (0-2-3).

"Многие наши сильные спортсмены не смогли приехать в Алма-Ату, так как им совсем скоро предстоит стартовать на чемпионате мира среди юниоров, кого-то ждут старты на этапах Кубка мира, - продолжил собеседник агентства. - Кстати, многие ведущие конькобежцы из Южной Кореи и Казахстана приняли решение пожертвовать ведущими мировыми соревнованиями и соперничали с нами на "Медео". А мы выступали здесь далеко не первым составом, но сумели добиться такого прекрасного результата".

"Спортсмены, сумевшие завоевать здесь медали, получили также дополнительный стимул прогрессировать дальше. Они еще больше поверили в себя, и эта уверенность может вылиться в более быстрые секунды и право выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах", - подытожил Тыклин.