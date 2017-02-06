Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 58.71
€ 63.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Члены сборной России, не готовящиеся к ЧМ, примут участие в "Лыжне России"

Спорт
6 февраля, 14:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Глава ФЛГР Елена Вяльбе надеется, что во время гонки будут хорошие погодные условия
Поделиться
Материал из 1 страницы
Елена Вяльбе

Елена Вяльбе

© Виталий Белоусов/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Члены сборной России по лыжным гонкам, не принимающие участия в подготовке к чемпионату мира, выйдут на старт всероссийской массовой гонки "Лыжня России". Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Смотрите также
Более 1,5 млн человек примут участие в "Лыжне России - 2017"

"Лыжня России" является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире. В рамках мероприятия запланировано развертывание информационных центров физкультурно- оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также выполнение нормативов по лыжным гонкам среди населения.

Гонка пройдет 11 февраля в 74 регионах страны, ее участниками станут более 1,5 млн человек.

"Как показала Универсиада и этап Кубка мира в Южной Корее, мы готовы показывать хороший результат и вторым составом. Те, кто не примет участия в чемпионате мира, разъедутся по своим регионам и примут участие в "Лыжне России", вы обязательно увидите членов сборной России на стартах", - сказала Вяльбе.

Смотрите также
Павел Колобков
Глава Минспорта Павел Колобков о "Лыжне России - 2017". Видеотрансляция

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 января по 5 февраля.

Вяльбе надеется, что во время Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России" будут хорошие погодные условия.

"Хотелось бы поблагодарить Министерство спорта за организацию такого массового мероприятия, наших спонсоров. Надеюсь, погода будет благосклонна, мы должны готовиться к соревнованиям. Я сама буду на старте, но участия не принимаю, только раздаю автографы", - сказала Вяльбе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Футболисты сборной Камеруна
8
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций
6
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ГИБДД Москвы опровергли информацию о ДТП с бронетранспортером на МКАД
2
Кремль ждет извинений от Fox, корреспондент которой назвал Путина убийцей
3
Качиньский: Украина с Бандерой в Европу не войдет
4
Сам попросился: почему не стоит удивляться отставке губернатора Басаргина
5
ФАС поддержала меморандум РАН "О лженаучности гомеопатии"
6
Путин назначил Решетникова и.о. главы Пермского края
7
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
Темы дня
Реклама