Члены сборной России, не готовящиеся к ЧМ, примут участие в "Лыжне России"

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МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Члены сборной России по лыжным гонкам, не принимающие участия в подготовке к чемпионату мира, выйдут на старт всероссийской массовой гонки "Лыжня России". Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
"Лыжня России" является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире. В рамках мероприятия запланировано развертывание информационных центров физкультурно- оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также выполнение нормативов по лыжным гонкам среди населения.
Гонка пройдет 11 февраля в 74 регионах страны, ее участниками станут более 1,5 млн человек.
"Как показала Универсиада и этап Кубка мира в Южной Корее, мы готовы показывать хороший результат и вторым составом. Те, кто не примет участия в чемпионате мира, разъедутся по своим регионам и примут участие в "Лыжне России", вы обязательно увидите членов сборной России на стартах", - сказала Вяльбе.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 января по 5 февраля.
Вяльбе надеется, что во время Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России" будут хорошие погодные условия.
"Хотелось бы поблагодарить Министерство спорта за организацию такого массового мероприятия, наших спонсоров. Надеюсь, погода будет благосклонна, мы должны готовиться к соревнованиям. Я сама буду на старте, но участия не принимаю, только раздаю автографы", - сказала Вяльбе.