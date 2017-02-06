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Гендиректор "Балтики": уже начали переговоры с известными футболистами

Спорт
6 февраля, 19:49 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Иван Скиртач
По словам Тимура Лепсая, ведется работа по привлечению новых инвесторов для клуба
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Тимур Лепсая

Тимур Лепсая

© Иван Скиртач/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Иван Скиртач/. Калининградская "Балтика" начала переговоры с игроками, известными по выступлениям не только в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), но и в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Об этом ТАСС сообщил новый генеральный директор клуба Тимур Лепсая.

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"Мы уже начали вести переговоры с рядом достаточно известных по выступлениям в ФНЛ и даже в РФПЛ игроков. Да, безусловно, речь идет о привлечении в команду новых игроков", - сказал Лепсая, утвержденный на посту гендиректора "Балтики" в понедельник.

По словам функционера, ведется работа по привлечению новых инвесторов для клуба. "Руководство области ведет работу по привлечению инвесторов. Я не согласен с тем, что у клуба нестабильное финансовое состояние, - на сегодняшний день клуб не должен ни копейки ни футболистам, ни тренерскому штату, ни работникам клуба. Все свои обязательства он выполняет в отличие от большого количества других клубов", - сказал собеседник ТАСС.

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"Проведение мероприятий по привлечению новых инвесторов будет частью моей работы, но в этом мы рассчитываем и на Антона Андреевича Алиханова (врио губернатора Калининградской области), который проявляет живой и очень активный интерес к жизнедеятельности клуба. Мы видим, что Антон Андреевич и Калининградская область заинтересованы, чтобы "Балтика" жила. Имея такую поддержку, мы сделаем все, чтобы эти задачи осуществить", - заявил Лепсая.

После 24 туров текущего чемпионата ФНЛ "Балтика" с 17 очками занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице. Первенство возобновится в марте.

С 2003 по 2006 годы Лепсая был начальником спортивного отдела футбольного клуба "Сатурн". С 2006 по 2008 годы работал на кафедре мировой экономики Государственного Университета Управления. С 2005 года является независимым консультантом в области футбола - президент консалтингового агентства Innovation Sports Technologies. В его компетенцию входят разработка стратегии клубов, консультирование менеджмента клубов и игроков.

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