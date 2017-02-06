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IAAF допустила российских легкоатлетов в возрасте до 15 лет до международных стартов

Спорт
6 февраля, 22:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
В частности, российские спортсмены теперь могут выступить на Европейском юношеском олимпийском фестивале в венгерском Дьоре 22-30 июля
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© EPA/SEBASTIEN NOGIER

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила российских спортсменов в возрасте до 15 лет до международных соревнований. Об этом сообщает пресс-служба IAAF.

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В понедельник в Монако состоялось заседание Совета IAAF, на котором был заслушан доклад рабочей группы организации, занимающейся вопросом восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

"После рекомендаций рабочей группы было принято решение дать согласие на участие всех российских легкоатлетов в возрасте до 15 лет в международных соревнованиях, таких как Европейский юношеский олимпийский фестиваль, который пройдет в венгерском Дьоре 22-30 июля", - говорится в сообщении.

Также по итогам заседания Совета IAAF было решено оставить в силе отстранение российских легкоатлетов от международных стартов. Таким образом, российские спортсмены не смогут выступить под национальным флагом на чемпионате мира 2017 года, который пройдет в Лондоне 5-13 августа.

Членство ВФЛА в составе IAAF было приостановлено в 2015 году в связи с многочисленными случаями положительных допинг-проб у российских легкоатлетов, которые в результате, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, не были допущены к Олимпийским играм 2016 года.

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