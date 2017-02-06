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IAAF оставила в силе отстранение российских легкоатлетов от международных стартов

Спорт
6 февраля, 22:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Членство ВФЛА в составе IAAF было приостановлено в 2015 году в связи с многочисленными случаями положительных допинг-проб у российских спортсменов
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Руне Андерсен

Руне Андерсен

© EPA/LISI NIESNER

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оставила в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), что не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных стартах. Об этом на пресс-конференции заявил Руне Андерсен, глава специальной рабочей группы IAAF, которая занимается вопросом восстановления членства ВФЛА.

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В понедельник состоялось заседание Совета IAAF, на котором был заслушан доклад рабочей группы.

"Основываясь на представленном отчете рабочей группы и рекомендациях, Совет принял решение пока не восстанавливать членство ВФЛА", - сказал Андерсен.

По словам главы рабочей группы, в российском спорте сохраняется ряд нерешенных вопросов, которые не удовлетворяют критериям восстановления членства ВФЛА. В их числе подозрение в том, что отстраненные тренеры продолжают работать с членами сборной, на что указывал информатор IAAF, российский легкоатлет Андрей Дмитриев, недостаточное число допинговых проверок, которые проходят российские спортсмены.

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"Вместе с тем нельзя не отметить положительные шаги, которые предпринимает ВФЛА. После нашей встречи с президентом организации Дмитрием Шляхтиным в прошлом месяце могу отметить профессионализм и большую работу, которая проделывает российская сторона", - сказал Андерсен.

Членство ВФЛА в составе IAAF было приостановлено в 2015 году в связи с многочисленными случаями положительных допинг-проб у российских легкоатлетов, которые не допускаются к участию в международных турнирах, включая Олимпийские игры..

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